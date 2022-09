Nomi che iniziano per C e loro significato (Di lunedì 12 settembre 2022) Sia la lingua italiana che quelle straniere ci danno un sacco di potenziali ispirazioni a cui attingere per i Nomi che iniziano con la lettera C. Accanto ai Nomi più tipici della tradizione italiana, come Chiara, Concetta, Claudio, Cesare, si affiancano infatti Nomi di origine straniera che, pian piano, si sono insediati nella nostra lingua diventando, se non proprio popolari, quantomeno molto diffusi. Su tutti non possiamo non citate Chloe, che, analizzando i dati resi disponibili dall’Istat, è passato dalle appena 7 occorrenze del 1999 alle 1329 del 2020, segno che il nome piace davvero tanto ai genitori italiani ed è scelto per le bambine molto più rispetto a Nomi della tradizione italiana (basti pensare a Concetta, che ha fatto il percorso inverno, passando dalle 258 neonate del 1999 alle 29 del ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Sia la lingua italiana che quelle straniere ci danno un sacco di potenziali ispirazioni a cui attingere per ichecon la lettera C. Accanto aipiù tipici della tradizione italiana, come Chiara, Concetta, Claudio, Cesare, si affiancano infattidi origine straniera che, pian piano, si sono insediati nella nostra lingua diventando, se non proprio popolari, quantomeno molto diffusi. Su tutti non possiamo non citate Chloe, che, analizzando i dati resi disponibili dall’Istat, è passato dalle appena 7 occorrenze del 1999 alle 1329 del 2020, segno che il nome piace davvero tanto ai genitori italiani ed è scelto per le bambine molto più rispetto adella tradizione italiana (basti pensare a Concetta, che ha fatto il percorso inverno, passando dalle 258 neonate del 1999 alle 29 del ...

