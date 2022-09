Napoli - Le ultime da Castelvolturno, Lozano ancora out, terapie per Osimhen (Di lunedì 12 settembre 2022) Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a a Glasgow contro il Rangers in programma mercoledi alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione sui calci piazzati. Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a a Glasgow contro il Rangers in programma mercoledi alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione sui calci piazzati. Demme ha fattoe personalizzato in campo.ha svoltonon si è allenato per sindrome para influenzale.

