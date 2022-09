«Ma sarà l'ultima volta», ha confessato l'attore 80enne (Di lunedì 12 settembre 2022) Harrison Ford torna a essere Indiana Jones. Ma è arrivata l’ufficialità: questa sarà la sua ultima volta nei panni dell’avventuriero archeologo. Harrison Ford, il 13 febbraio 2020, a Hollywood. Credit: EPA/ETIENNE LAURENT Il trailer in anteprima al panel dei fan Disney In occasione di un panel del D23, il fan club ufficiale della Disney, l’attore di 80 anni ha parlato della sua partecipazione al quinto capitolo della saga. Il film – che non ha ancora un titolo ufficiale – uscirà il 30 giugno 2023. I partecipanti del panel hanno potuto vedere in anteprima il primo trailer di Indiana Jones 5, girato anche in Sicilia e in Marocco. Secondo quanto è stato comunicato, nelle immagini si vede l’archeologo durante una parata a New York. Ma anche mentre è impegnato in un inseguimento a cavallo in un tunnel della ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022) Harrison Ford torna a essere Indiana Jones. Ma è arrivata l’ufficialità: questala suanei panni dell’avventuriero archeologo. Harrison Ford, il 13 febbraio 2020, a Hollywood. Credit: EPA/ETIENNE LAURENT Il trailer in anteprima al panel dei fan Disney In occasione di un panel del D23, il fan club ufficiale della Disney, l’di 80 anni ha parlato della sua partecipazione al quinto capitolo della saga. Il film – che non ha ancora un titolo ufficiale – uscirà il 30 giugno 2023. I partecipanti del panel hanno potuto vedere in anteprima il primo trailer di Indiana Jones 5, girato anche in Sicilia e in Marocco. Secondo quanto è stato comunicato, nelle immagini si vede l’archeologo durante una parata a New York. Ma anche mentre è impegnato in un inseguimento a cavallo in un tunnel della ...

Agenzia_Ansa : Riscaldamenti al via in ritardo. La mappa delle città e delle limitazioni: la prima a partire sarà Trento, l'ultima… - RocchiAdriana1 : @Brunodasempre il mondo del lavoro è pieno di situazioni difficili. Non sarà l’ultima. Forza mio caro - hstiku9 : ... furba stronzetta:'ultima ratio!' Si accoda a Draghi che comunque ci sta provando a metterlo il tetto almeno in… - __InkedStyle : @Qua_Agatha @Noninfluente @blanchewitch17 Non sarà ne la prima ne l’ultima Lei ma anche te (io come te) - _Hyunsik_BtoB : RT @_BTOB_ILL: @_Hyunsik_BtoB Vivo per te e di te, quando i miei occhi saranno troppo stanchi per restare ancora aperti, so per certo che l… -