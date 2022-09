L’Ue chiederà ai Paesi membri di tagliare i consumi di elettricità (Di lunedì 12 settembre 2022) La Commissione europea chiederà agli Stati membri di tagliare i consumi di elettricità. A quanto si apprende, i target definiti dall’esecutivo di Bruxelles nelle proposte che verranno presentate domani sono due: uno per ridurre i consumi complessivi e un target obbligatorio per ridurre la domanda durante le ore di punta indicate. Quest’ultimo comporterebbe la selezione di 3-4 ore per giorno feriale. La fascia oraria in cui implementare la riduzione dei consumi, si legge sulla bozza, “potrebbe includere anche quelle nelle quali la generazioni di elettricità da fonti rinnovabili è bassa”. Il target della riduzione dei consumi non è quantificato nella bozza proposta dalla Commissione Ue e sarà oggetto di dibattito anche nella mattinata di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) La Commissione europeaagli Statididi. A quanto si apprende, i target definiti dall’esecutivo di Bruxelles nelle proposte che verranno presentate domani sono due: uno per ridurre icomplessivi e un target obbligatorio per ridurre la domanda durante le ore di punta indicate. Quest’ultimo comporterebbe la selezione di 3-4 ore per giorno feriale. La fascia oraria in cui implementare la riduzione dei, si legge sulla bozza, “potrebbe includere anche quelle nelle quali la generazioni dida fonti rinnovabili è bassa”. Il target della riduzione deinon è quantificato nella bozza proposta dalla Commissione Ue e sarà oggetto di dibattito anche nella mattinata di ...

