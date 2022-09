Lecce Monza, Di Gregorio super: «Il primo punto se lo prende lui» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Monza conquista il primo punto in Serie A contro il Lecce e il merito è soprattutto del portiere Di Gregorio Il Monza conquista il suo primo storico punto in Serie A pareggiando 1-1 in casa del Lecce. Decisive per il risultato le parate del portiere dei brianzoli Di Gregorio, migliore in campo per La Gazzetta dello Sport con 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Il primo punto se lo prende proprio lui con due paratone salvarisultato nel recupero. Prima, molto bene sulle uscite alte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilconquista ilin Serie A contro ile il merito è soprattutto del portiere DiIlconquista il suostoricoin Serie A pareggiando 1-1 in casa del. Decisive per il risultato le parate del portiere dei brianzoli Di, migliore in campo per La Gazzetta dello Sport con 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Ilse loproprio lui con due paratone salvarisultato nel recupero. Prima, molto bene sulle uscite alte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

