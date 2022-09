Le zuffe del calcio e le imprese di basket e pallavolo: due mondi che non si parlano (Di lunedì 12 settembre 2022) C’era da perderci la vista. Due schermi appaiati: su uno la nazionale di pallavolo che vince il mondiale – tutti che si abbracciano, una festa – sull’altro la Juve che insegue l’arbitro – tutti che si abbracciano, una rissa. In contemporanea, o giù di lì, si dispiegavano i due mondi dello sport italiano. Il bello e il brutto, il buono e il cattivo, l’alto e il basso, il nazional e il popolarissimo. L’Italia spaccata, entrambe le sponde a non capirsi. E gli sportivi in mezzo, in un fossato, ad avvilirsi un po’ per questa straniante dicotomia. Il calcio malridotto che s’ostina ad accumulare figuracce vende un sacco, il basket che firma un’impresa epica agli Europei e l’Italvolley campione del mondo per quarta volta (l’unica nazione a riuscirci, nella storia, manco esiste più: l’Urss) ridotti a figuranti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) C’era da perderci la vista. Due schermi appaiati: su uno la nazionale diche vince ilale – tutti che si abbracciano, una festa – sull’altro la Juve che insegue l’arbitro – tutti che si abbracciano, una rissa. In contemporanea, o giù di lì, si dispiegavano i duedello sport italiano. Il bello e il brutto, il buono e il cattivo, l’alto e il basso, il nazional e il popolarissimo. L’Italia spaccata, entrambe le sponde a non capirsi. E gli sportivi in mezzo, in un fossato, ad avvilirsi un po’ per questa straniante dicotomia. Ilmalridotto che s’ostina ad accumulare figuracce vende un sacco, ilche firma un’impresa epica agli Europei e l’Italvolley campione del mondo per quarta volta (l’unica nazione a riuscirci, nella storia, manco esiste più: l’Urss) ridotti a figuranti ...

