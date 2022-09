‘La forza e il controllo, lezioni di vita sul tatami’: esce il libro di Luigi Busà (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma – È stato presentato oggi al Coni il nuovo libro di Luigi Busà “La forza e il controllo, lezioni di vita sul tatami” edito da Longanesi, da domani disponibile in tutte le librerie e su internet. Insieme al campione olimpico c’erano il Presidente del Coni Giovanni Malagò con il segretario generale Carlo Mornati e il segretario generale Fijlkam Massimiliano Benucci. Inoltre, Luigi ha chiamato il suo amico Guido Vianello, pugile dei super massimi. “Oltre ad essere un caro amico, non ho voluto chiamare qualcuno del mondo del karate perché sono troppe le persone a cui sono legato e non avrei potuto fare una scelta – ha detto Luigi – Ma nonostante questo, i miei amici del karate erano tutti presenti”. La sala, poi, era piena di campioni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma – È stato presentato oggi al Coni il nuovodi“Lae ildisul tatami” edito da Longanesi, da domani disponibile in tutte le librerie e su internet. Insieme al campione olimpico c’erano il Presidente del Coni Giovanni Malagò con il segretario generale Carlo Mornati e il segretario generale Fijlkam Massimiliano Benucci. Inoltre,ha chiamato il suo amico Guido Vianello, pugile dei super massimi. “Oltre ad essere un caro amico, non ho voluto chiamare qualcuno del mondo del karate perché sono troppe le persone a cui sono legato e non avrei potuto fare una scelta – ha detto– Ma nonostante questo, i miei amici del karate erano tutti presenti”. La sala, poi, era piena di campioni ...

