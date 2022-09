Juve Salernitana, 102 minuti di ordinaria follia (Di lunedì 12 settembre 2022) Il weekend delle nefandezze arbitrali si è infiammato con Juve Salernitana e un finale di partita senza alcuna logica Insomma, Juve Salernitana di “normale” ha avuto davvero ben poco. Dal punto di vista tecnico, arbitrale ma anche e soprattutto sul piano psicologico e umorale. Impossibile non iniziare dalla fine e dall’episodio in pieno recupero che fa infuriare i tifosi bianconeri. Annullamento del gol di Milik che va in pieno contrasto con lo spirito del gioco del calcio (così come lo è d’altronde l’espulsione di Leao in Samp-Milan) perché è sin troppo evidente che la posizione di Bonucci non influisca né sull’atteggiamento dei difensori, né sull’immobilismo di Sepe che mai e poi mai sarebbe arrivato sul colpo di testa del polacco, beffato senza alcuna logica sportiva con il secondo giallo per l’esultanza senza ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Il weekend delle nefandezze arbitrali si è infiammato cone un finale di partita senza alcuna logica Insomma,di “normale” ha avuto davvero ben poco. Dal punto di vista tecnico, arbitrale ma anche e soprattutto sul piano psicologico e umorale. Impossibile non iniziare dalla fine e dall’episodio in pieno recupero che fa infuriare i tifosi bianconeri. Annullamento del gol di Milik che va in pieno contrasto con lo spirito del gioco del calcio (così come lo è d’altronde l’espulsione di Leao in Samp-Milan) perché è sin troppo evidente che la posizione di Bonucci non influisca né sull’atteggiamento dei difensori, né sull’immobilismo di Sepe che mai e poi mai sarebbe arrivato sul colpo di testa del polacco, beffato senza alcuna logica sportiva con il secondo giallo per l’esultanza senza ...

