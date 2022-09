Intanto nel mondo (Di lunedì 12 settembre 2022) In Svezia avanza l’estrema destra, gli omaggi alla regina Elisabetta, nuovi colloqui di pace in Etiopi, il numero uno del tennis al mondo ha 19 anni.. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) In Svezia avanza l’estrema destra, gli omaggi alla regina Elisabetta, nuovi colloqui di pace in Etiopi, il numero uno del tennis alha 19 anni.. Leggi

gdigiuliana0611 : RT @VerdeTiffany_: Al TG1: 'Fedez è stato il primo artista italiano a sdoganare lo smalto per uomini'. Intanto Max Gazzè nel 2013 #TIMMu… - EliElielba : RT @jacopo_iacoboni: Intanto, nella bella atmosfera che si respira nel regime putiniano, con la consueta pacatezza Solovyov ritiene che I c… - GoemonIshiXIII : RT @ficantetony1: #Berlusconi : 'via tasse per due anni a imprese che assumono giovani'. -come nel '94, dopo due anni tutti a casa e la dis… - Autogrillocryp : @Avaveronaita @MediasetTgcom24 Nel senso che quella immagine è provocatoria. La cosa importante sarebbe intanto che… - Toynagual40 : RT @jacopo_iacoboni: Intanto, nella bella atmosfera che si respira nel regime putiniano, con la consueta pacatezza Solovyov ritiene che I c… -