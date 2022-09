I ghiacciai svizzeri si restringono sempre di più

swissinfo_it : Lo #scioglimento dei #ghiacciai #svizzeri rivela segreti più inaspettati e macabri che mai: resti umani, oggetti e… - OoOpS_idia : @HicEstLeo @pbecchi Col cazzo. Non abbasseró di mezzo grado il riscaldamento fintanto che la ferragni potrà andare… - angelobaldassa5 : @PDeperity @fabiofan_tattoo @PBerizzi @repubblica Rilancio: una bella partita di polo e, per festeggiare, uno champ… - L_Apostata : Se per gli amici liberali il problema non è tassare i ricchi ma arrichire i poveri, cioè ogni famiglia uno yacht, s… - claudiovinco : RT @Kurosh_74: Il caldo estremo di questa estate ha avuto un forte impatto sui ghiacciai svizzeri, incluso il Corvatsch, nella Svizzera SE,… -

non si sono mai sciolti cos tanto come quest'estate e l'acqua persa non torner . I primi risultati della Rete di monitoraggio dei(GLAMOS) sono estremi e preoccupanti . Il direttore di GLAMOS Matthias Huss al lavoro sul ghiacciaio di Gries, nelle Alpi vallesane. In mezzo al ghiaccio, la roccia visibile in ...Quest'estate lo scioglimento deiha rivelato segreti più inaspettati e macabri che mai: resti umani, oggetti e i rottami di un aereo intrappolati nel ghiaccio per oltre 50 anni. Queste scoperte sono destinate a ... Altri resti umani e oggetti emergono dai ghiacciai alpini Ieri in Puglia sono stati effettuati 3.227 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 235 casi positivi, così suddivisi: 62 in provincia di Bari, 27 nella provincia BAT, 23 i ...Il cambiamento climatico favorisce l'archeologia dei ghiacciai, iniziata con lo straordinario ritrovamento di Ötzi, più di trent'anni fa ...