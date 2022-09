Giannelli: ''Ancora non ci credo. Rido come un pazzo!'' (Di lunedì 12 settembre 2022) L'Italia della pallavolo torna campione del mondo 24 anni dopo l'ultimo successo. In Polonia gli azzurri guidati da De Giorgi piegano 3 - 1 in finale ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 settembre 2022) L'Italia della pallavolo torna campione del mondo 24 anni dopo l'ultimo successo. In Polonia gli azzurri guidati da De Giorgi piegano 3 - 1 in finale ...

tisthedamnFra : buongiorno io penso ancora a Giannelli che ieri sera aveva la guerra in testa - Gio_Ferrante3 : RT @fvnzioniamo: sono orgogliosa di tutti questi ragazzini ma di giannelli sono orgogliosissima lui è stato e sarà ancora per molto tempo i… - kruegerogers : RT @fvnzioniamo: sono orgogliosa di tutti questi ragazzini ma di giannelli sono orgogliosissima lui è stato e sarà ancora per molto tempo i… - vittopezzella : RT @fvnzioniamo: sono orgogliosa di tutti questi ragazzini ma di giannelli sono orgogliosissima lui è stato e sarà ancora per molto tempo i… - _golden12_ : RT @fvnzioniamo: sono orgogliosa di tutti questi ragazzini ma di giannelli sono orgogliosissima lui è stato e sarà ancora per molto tempo i… -