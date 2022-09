Fabrizio Moro umiliato in diretta? La rabbia dei fan: la sua risposta spiazza (Di lunedì 12 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fabrizio Moro risponde ai messaggi arrabbiati dei fan: cos’è successo ieri ai Tim Music Awards? Molti si sono lamentati della sua esibizione, ecco perché. Ieri sera il cantante si è esibito durante la prima serata del premio musicale, mandato in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Anche quest’anno il Leggi su youmovies (Di lunedì 12 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.risponde ai messaggi arti dei fan: cos’è successo ieri ai Tim Music Awards? Molti si sono lamentati della sua esibizione, ecco perché. Ieri sera il cantante si è esibito durante la prima serata del premio musicale, mandato in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Anche quest’anno il

Mary_Chan125 : RT @Meta__Moro: Cinque secondi del sorriso di Fabrizio Moro sotto la grandine. #TimMusicAwards - Eram7Eram : RT @Meta__Moro: Quelli che nel 2022 fanno ancora i paragoni tra Mahmood e Ultimo sono gli stessi che pensano ancora che Fabrizio Moro e Erm… - daunasolaparte : RT @Meta__Moro: Quelli che nel 2022 fanno ancora i paragoni tra Mahmood e Ultimo sono gli stessi che pensano ancora che Fabrizio Moro e Erm… - brovwvn : @digameklk Assolutamente sí, poi in caso ci chiedono qualcosa, diremo che siamo stati ad un concerto di Fabrizio Mo… - Tagota14 : RT @scimonelli: Buongiorno ... Adoro questo brano ........ ... 'Tu portami via Quando torna la paura e non so più reagire Dai rimorsi degli… -