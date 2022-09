Elezioni 2022, Berlusconi: “Subito decreto per stop caro bollette” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “Molte famiglie oggi sono chiamate a scegliere se fare la spesa o pagare le bollette”. Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una intervista a Quarta repubblica che andrà in onda questa sera su Rete4. “È una situazione a cui vogliamo portare rimedio immediatamente. Noi abbiamo detto da Subito che l’attuale governo deve procedere con un decreto che deve fermare i prezzi delle bollette a quelli che erano due anni fa”. “Abbiamo fatto diverse proposte, tra cui quella che mi sembra da seguire, è quella di un fondo monetario a cui arrivino finanziamenti dal sistema delle banche, a cui le imprese che distribuiscono energie possano attingere avendo dei tempi molto lunghi per la restituzione dei capitali. È un qualcosa – aggiunge Berlusconi – che dobbiamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “Molte famiglie oggi sono chiamate a scegliere se fare la spesa o pagare le”. Lo dice il presidente di Forza Italia Silvioin una intervista a Quarta repubblica che andrà in onda questa sera su Rete4. “È una situazione a cui vogliamo portare rimedio immediatamente. Noi abbiamo detto dache l’attuale governo deve procedere con unche deve fermare i prezzi dellea quelli che erano due anni fa”. “Abbiamo fatto diverse proposte, tra cui quella che mi sembra da seguire, è quella di un fondo monetario a cui arrivino finanziamenti dal sistema delle banche, a cui le imprese che distribuiscono energie possano attingere avendo dei tempi molto lunghi per la restituzione dei capitali. È un qualcosa – aggiunge– che dobbiamo ...

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - borghi_claudio : Intanto @LivornoToday mette in bella evidenza che la capolista per il PD anche a Livorno è la Boldrini... bene, che… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi promette 1000 euro di stipendio al mese ai giovani #ANSA - ES1670 : RT @MarioPortanova1: Elezioni, la corruzione è un tema scottante per gli italiani. Ma non per i partiti - apogeo2012 : RT @RadioRadioWeb: Destra o sinistra? Chiunque salirà a Palazzo Chigi sarà condizionato da queste 'richieste' provenienti da oltreoceano. A… -