Due punti buttati per un pasticcio: bisognerà riprenderseli, magari già domenica a Roma (Di lunedì 12 settembre 2022) L'Atalanta affrontava i cremonesi dalla vetta della classifica e molti si aspettavano che ne facessero un sol boccone. Ma gli uomini di Alvini si sono dimostrati molto coriacei, anche troppo in molte situazioni (ben 5 ammoniti), stroncando le manovre offensive nerazzurre in tutti i modi. Nel primo tempo i Gasp boys hanno faticato non poco a costruire azioni pericolose e trovandosi quasi sempre gli spazi offensivi chiusi. Nelle poche occasioni in cui ci sono riusciti, molta è stata l'imprecisione degli avanti atalantini che non hanno mai impensierito l'estremo difensore avversario. Muriel, schierato al centro dell'attacco, è apparso lontano dallo smalto dei tempi migliori, anche se oggetto per la verità di una marcatura asfissiante. Nella ripresa, come spesso accade, i nostri sono entrati con un altro piglio, martellando a lungo la difesa avversaria ma non riuscendo spesso a creare ...

