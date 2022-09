Cristiano Ronaldo, addio United e destinazione inedita? Spunta l’annuncio (Di lunedì 12 settembre 2022) L’inizio stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United è stato traumatico. Il giocatore è ormai una riserva della squadra di Ten Hag. L’ultima sessione di calciomercato non è stata affatto facile per il talento portoghese del Manchester United Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro ha provato ‘in tutti i modi’ a lasciare i Red Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 settembre 2022) L’inizio stagione dial Manchesterè stato traumatico. Il giocatore è ormai una riserva della squadra di Ten Hag. L’ultima sessione di calciomercato non è stata affatto facile per il talento portoghese del Manchester. Il cinque volte Pallone d’Oro ha provato ‘in tutti i modi’ a lasciare i Red Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

City_Xtra : Goals scored after 20 #UCL appearances: ???? 24, @ErlingHaaland ???? 12, Karim Benzema ???? 11, Robert Lewandowski ???? 8… - maxy_mwaura : RT @ESPNFC: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo in FIFA 23 ?? - Haunted_Ghost : RT @ESPNFC: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo in FIFA 23 ?? - Josh_ta_pose : RT @goal: Cristiano Ronaldo to Saudi Arabia? ???? - mikun1_ : RT @ESPNFC: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo in FIFA 23 ?? -