Covid, Bassetti: "Antibiotici non vanno usati" (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – "Gli Antibiotici sono la nostra difesa numero 1 nei confronti dei batteri. Usiamoli bene. Soprattutto non vanno usati nel Covid: diffidate da chi, ancora oggi, consiglia l'Azitromicina o altri Antibiotici per curare una infezione respiratoria virale. Sui virus gli Antibiotici non servono!!!!" Lo ribadisce su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. "Il Covid ci ha lasciato molti effetti negativi e molti postumi. Uno dei peggiori sarà quello dei batteri resistenti agli Antibiotici – avverte – generati da un uso sconsiderato e inutile di Antibiotici fatto durante la pandemia". SCUOLE – "In autunno probabilmente avremo una ...

