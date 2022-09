Controffensiva ucraina, scoppia la lite sulla tv russa: “Ci hanno incastrato, è impossibile sconfiggere l’Ucraina” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Siamo a un punto in cui è assolutamente impossibile sconfiggere l’ucraina”. I recenti successi delle forze ucraine hanno scatenato aspre discussioni anche nei salotti televisivi russi, dove un ex deputato ha chiesto apertamente di negoziare un accordo di pace con Kiev. “Le persone che hanno convinto il presidente Putin che l’operazione speciale sarebbe stata rapida ed efficace, che non avremmo colpito la popolazione civile (…) queste persone ci hanno davvero incastrato”, ha detto l’ex vicepresidente della Duma Boris Nadezhdin, durante un dibattito andato in onda su Ntv. “Il presidente non si mette a pensare: ‘perché non lancio un’operazione speciale?’. Qualcuno gli ha detto che gli ucraini si sarebbero arresi, che sarebbero fuggiti e sarebbero venuti in Russia”, ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) “Siamo a un punto in cui è assolutamentel’”. I recenti successi delle forze ucrainescatenato aspre discussioni anche nei salotti televisivi russi, dove un ex deputato ha chiesto apertamente di negoziare un accordo di pace con Kiev. “Le persone checonvinto il presidente Putin che l’operazione speciale sarebbe stata rapida ed efficace, che non avremmo colpito la popolazione civile (…) queste persone cidavvero”, ha detto l’ex vicepresidente della Duma Boris Nadezhdin, durante un dibattito andato in onda su Ntv. “Il presidente non si mette a pensare: ‘perché non lancio un’operazione speciale?’. Qualcuno gli ha detto che gli ucraini si sarebbero arresi, che sarebbero fuggiti e sarebbero venuti in Russia”, ha ...

