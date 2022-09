Concerto Muse a Roma e a Milano a luglio 2023: ecco quando e dove acquistare i biglietti (Di lunedì 12 settembre 2022) Sta finendo l’estate 2022 e già si programma la prossima. E la stagione estiva 2023 si annuncia ricca di protagonisti internazionali per l’Italia, che vedrà arrivare a luglio i Muse. Sono due le date della band una a Roma, l’altra a Milano, si esibirà allo Stadio Olimpico e poi a San Siro. Nella Capitale, la band britannica suonerà il 18 luglio, per poi volare a Milano nei giorni successivi ed esibirsi il 22. Le due date faranno parte dell’incredibile tour internazionale “Will Of The People World Tour 2023”, che con largo anticipo ha già registrato alcuni sold-out. Intanto i Fan italiani sono in attesa della prevendita dei biglietti, prevista per il 14 e il 15 settembre, mentre si aprirà la vendita libera al pubblico solo venerdì 16 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Sta finendo l’estate 2022 e già si programma la prossima. E la stagione estivasi annuncia ricca di protagonisti internazionali per l’Italia, che vedrà arrivare a. Sono due le date della band una a, l’altra a, si esibirà allo Stadio Olimpico e poi a San Siro. Nella Capitale, la band britannica suonerà il 18, per poi volare anei giorni successivi ed esibirsi il 22. Le due date faranno parte dell’incredibile tour internazionale “Will Of The People World Tour”, che con largo anticipo ha già registrato alcuni sold-out. Intanto i Fan italiani sono in attesa della prevendita dei, prevista per il 14 e il 15 settembre, mentre si aprirà la vendita libera al pubblico solo venerdì 16 ...

CorriereCitta : Concerto Muse a Roma e a Milano a luglio 2023: ecco quando e dove acquistare i biglietti - Ecate31 : RT @VirginRadioIT: Muse: UFFICIALE in concerto in Italia a Roma e Milano a luglio 2023. Scopri tutte le info biglietti - rep_roma : I Muse in concerto allo stadio Olimpico il 18 luglio [aggiornamento delle 13:06] - itsonlynoise : Il 22 luglio ho il concerto di Harry Styles a Campovolo, indovinate quando hanno messo il concerto a Milano i Muse? Esatto 22 luglio ?? - CookersThe : RT @VirginRadioIT: Muse: UFFICIALE in concerto in Italia a Roma e Milano a luglio 2023. Scopri tutte le info biglietti -