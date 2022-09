Carenza aule a Fiumicino, Ciocchetti (FdI): “Un problema annoso che non si risolve con lo scarico di responsabilità” (Di lunedì 12 settembre 2022) Fiumicino – Zaino in spalla, abbracci con i vecchi compagni di classe, discussioni per chi si dovrà sedere all’ultimo banco. Il copione del primo giorno di scuola, a Fiumicino come nel resto d’Italia, sembra lo stesso di sempre. Eppure, la prima campanella è suonata tra le polemiche e le “promesse non mantenute” per i ragazzi e le ragazze del Liceo “Leonardo Da Vinci” di Maccarese: “Sono a disposizione le aule concesse della Frassinetti, poi non ci sono più; il Comune trova l’area per costruire un nuovo liceo sul territorio, ma intanto si va a scuola con i doppi turni. Un’odissea che sembra non avere fine”. A parlare, interpellato da ilfaroonline.it, è Luciano Ciocchetti, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, che aggiunge: “La Carenza di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022)– Zaino in spalla, abbracci con i vecchi compagni di classe, discussioni per chi si dovrà sedere all’ultimo banco. Il copione del primo giorno di scuola, acome nel resto d’Italia, sembra lo stesso di sempre. Eppure, la prima campanella è suonata tra le polemiche e le “promesse non mantenute” per i ragazzi e le ragazze del Liceo “Leonardo Da Vinci” di Maccarese: “Sono a disposizione leconcesse della Frassinetti, poi non ci sono più; il Comune trova l’area per costruire un nuovo liceo sul territorio, ma intanto si va a scuola con i doppi turni. Un’odissea che sembra non avere fine”. A parlare, interpellato da ilfaroonline.it, è Luciano, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, che aggiunge: “Ladi ...

