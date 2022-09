Caos Juve, il VAR non aveva le immagini di Candreva (Di lunedì 12 settembre 2022) La squadra arbitrale addetta alla VAR per Juventus-Salernitana non aveva a disposizione l’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di Candreva, che tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik, poi annullato con l’ausilio delle immagini visionate. Lo apprende l’ANSA. All’indomani del pareggio di Torino, con il parapiglia finale L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 settembre 2022) La squadra arbitrale addetta alla VAR perntus-Salernitana nona disposizione l’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di, che tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik, poi annullato con l’ausilio dellevisionate. Lo apprende l’ANSA. All’indomani del pareggio di Torino, con il parapiglia finale L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

