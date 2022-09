Bologna | trovato il sostituto di Mihajlovic | è ufficiale

Leggi su serieanews

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il, rivitalizzato dalla vittoria in rimonta ottenuta ieri contro la Fiorentina, ha annunciato l’allenatore che sostituiràL’era post Sinisasi è aperta per ilcon una vittoria in rimonta contro la Fiorentina. I felsinei hanno superato i viola per 2-1 e ora hanno conosciuto il30 nuovo allenatore. I rossoblù hanno infatti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.