Basket, Gianmarco Pozzecco: “È stata una delle partite più belle della storia della Nazionale, abbiamo un cuore grande” (Di lunedì 12 settembre 2022) Impresa stratosferica dell’Italia agli Europei 2022 di Basket. A Berlino i ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno battuto clamorosamente la Serbia per 94-86 al termine di una partita che rimarrà per anni impressa nella mente di tutti gli italiani. Ora i quarti di finale contro la Francia per continuare il sogno. “A mio giudizio è stata una delle partite più belle della storia della Nazionale, giocata con grande cuore da tutti i ragazzi – ha affermato coach Pozzecco al termine della partita (fonte: FIP) -. abbiamo stupito tutti con una prestazione di assoluto livello ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Impresa stratosferica dell’Italia agli Europei 2022 di. A Berlino i ragazzi dihanno battuto clamorosamente la Serbia per 94-86 al termine di una partita che rimarrà per anni impressa nella mente di tutti gli italiani. Ora i quarti di finale contro la Francia per continuare il sogno. “A mio giudizio èunapiù, giocata conda tutti i ragazzi – ha affermato coachal terminepartita (fonte: FIP) -.stupito tutti con una prestazione di assoluto livello ...

