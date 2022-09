Avete mai visto Benedetta Parodi senza trucco? A 50 anni stupisce tutti (Di lunedì 12 settembre 2022) Benedetta Parodi ha da poco compiuto 50 anni. A vederla negli ultimi scatti non si direbbe per nulla. Eppure c'è chi ha aspramente criticato la sua scelta di pubblicare alcuni scatti. Dopo una lunga stagione di lavoro è normale che i vip si concedano un periodo di tempo per rilassarsi e passare del tempo insieme ai propri cari. Alcuni decidono di passare le proprie vacanze in resort di lusso, altri preferiscono gli yatch, e c 'è chi invece si accontenta di una bellissima spiaggia e della presenza della sua famiglia. Benedetta Parodi fa parte di questa ultima categoria. Ha trascorso le sue vacanze in Sardegna insieme a suo marito invitando anche molti suoi amici alla sua festa di compleanno. I 50 anni vanno festeggiati alla grande con le persone che ami. Come spesso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 12 settembre 2022)ha da poco compiuto 50. A vederla negli ultimi scatti non si direbbe per nulla. Eppure c'è chi ha aspramente criticato la sua scelta di pubblicare alcuni scatti. Dopo una lunga stagione di lavoro è normale che i vip si concedano un periodo di tempo per rilassarsi e passare del tempo insieme ai propri cari. Alcuni decidono di passare le proprie vacanze in resort di lusso, altri preferiscono gli yatch, e c 'è chi invece si accontenta di una bellissima spiaggia e della predella sua famiglia.fa parte di questa ultima categoria. Ha trascorso le sue vacanze in Sardegna insieme a suo marito invitando anche molti suoi amici alla sua festa di compleanno. I 50vanno festeggiati alla grande con le persone che ami. Come spesso ...

martaottaviani : Hanno cercato di ingannare l’opinione pubblica italiana. Su questa bacheca non avete mai letto né che la #russia po… - CarloCalenda : Ma quando mai. Il taglio dei parlamentari lo avete votato per sudditanza morale e culturale ai 5S, e poi non avete… - borghi_claudio : @Sa1nt_Simon Bravissimo. Magari vi siete fatti cento volte la Siena-Grosseto ma non avete mai preso quell'uscita pe… - matteo19760707 : @JamesLucasIT Solo perché non avete mai ascoltato un mio amico durante le partite di calcio! - pusanplahovic : @GCRNPP1969 @Since1897J @GoalNews Gli sfottò da un napoletano per la Champions anche no,nella vostra storia non ave… -