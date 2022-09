Allegri | ' ' Con gli arbitri non parlo perché' '

tancredipalmeri : Se questo primo tempo di #JuveSalernitana fosse capitato all’Inter, staremmo parlando di Simone Inzaghi da rimuover… - GiovaAlbanese : #Iling ha scelto la #Juventus nell'estate del 2020, dopo 9 anni di settore giovanile al #Chelsea. È un 2003, l'anno… - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, le parole di #Allegri dopo la partita con la @OfficialUSS1919 - pattyfilly : RT @ame0773: Vedo e sento Giampaolo, Sarri, Inzaghi, Allegri, Conte... E ringrazio ogni giorno di più che il destino ci abbia portato in p… - Giovann14793883 : RT @Bea_Mary84: Poi con calma parliamo di quei giornalisti che seguono la Juve da vicino e che palesemente godono quando le cose non vanno… -

Quella che doveva essere per la Juventus la partita della svolta per non perdere la scia di testa finisce per diventare un match di pura agonia, tutto in ...Doppio vantaggio granata con Candreva e Piatek, poi i bianconeri la ribaltano nel finale. Ma la rete del 3-2 di Milik è viziata da un fuorigioco ed annullata. Scoppia la bagarre: 4 espulsi ...