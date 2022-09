Alessia Pifferi, il legale: 'Inizia a realizzare cosa ha fatto, dice che le manca la sua bambina' (Di lunedì 12 settembre 2022) Alessia Pifferi dal carcere inizierebbe a realizzare quanto accaduto a sua figlia Diana . La donna, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di 16 mesi , pare che ora inizi a capire quanto ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022)dal carcere inizierebbe aquanto accaduto a sua figlia Diana . La donna, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di 16 mesi , pare che ora inizi a capire quanto ...

