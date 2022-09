Al corteo funebre della regina anche due contestatori | «Non è il mio re | abolite la monarchia» E c’è chi urla contro Andrea – Il video

(Di lunedì 12 settembre 2022)il principee un cartello con la scritta «Not my king» («Non è il mio re»). C’eranoduead attendere il passaggio del feretro di Elisabetta II a Edimburgo. La prima è una donna, che ha manifestato pacificamente il proprio dissenso verso laesponendo un cartello. Il secondo, un ragazzo di 22 anni, è stato invece arrestato lungo il Royal Mile di Edimburgo per averto alcune frasiil principe. L’accusa nei suoi confronti, riferisce un portavoce di Police Scotland, è di «violazionequiete». Il principe, oggi 61enne, è accusato di abusi sessuali su minori nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, il finanziere – suicidatosi ...

MediasetTgcom24 : Regina Elisabetta, Carlo guida il corteo funebre verso la cattedrale di Edimburgo #reginaelisabetta #recarlo… - zazoomblog : Vecchio malato: insulto-choc al corteo funebre di Elisabetta video sconvolgente Guarda - #Vecchio #malato:… - oggisettimanale : Andrea d'Inghilterra contestato al corteo funebre di Elisabetta. #QueenElizabethII #ReginaElisabetta - NicolaMelloni : Speriamo non abbiano portato minori al corteo funebre... - oggisettimanale : Andrea d'Inghilterra contestato al corteo funebre di Elisabetta. #QueenElizabethII #ReginaElisabetta -

Le urla di un giovane uomo hanno disturbato ildella regina Elisabetta II per le strade di Edimburgo. Urla contro il principe Andrea. La famiglia reale accompagnava con un lento e commossola salma della regina Elisabetta ...Morte regina Elisabetta, a Edimburgo re Carlo al seguito delcon la famiglia reale: le ...La Cattedrale di St Giles a Edimburgo ha ospitato lunedì la prima messa di addio alla presenza delle spoglie della defunta Regina Elisabetta II, preceduta da un simbolico corteo funebre ...Un uomo è stato arrestato per aver aggredito verbalmente il principe Andrea durante il corteo funebre per la regina Elisabetta a ...