“Addio, mancherai a tutti noi”. Lutto nel cinema italiano, l’attore morto a 46 anni (Di lunedì 12 settembre 2022) Attore, regista, fotografo nonché insegnante universitario. Il mondo aveva ancora bisogno di lui, del suo talento e delle tante belle cose che regalava di sé. Ne sa qualcosa la sua adorata compagna Tasha Vulgara, che era al suo fianco da oltre 6 anni. È morto all’improvviso mentre si trovava all’estero, Claudio Gaetani mancherà tanto. Aveva solamente 46 anni e una esistenza avvincente, carica di avventure, esperienze da vivere nel settore del cinema, della televisione e dell’arte in generale. Non solo, Claudio Gaetani era anche presidente dell’Anpi della sua città, Civitanova Marche. La compagna era con lui in Inghilterra, a Londra, quando un malore l’ha sorpreso non lasciandogli scampo. Lutto nel cinema italiano, è morto ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 settembre 2022) Attore, regista, fotografo nonché insegnante universitario. Il mondo aveva ancora bisogno di lui, del suo talento e delle tante belle cose che regalava di sé. Ne sa qualcosa la sua adorata compagna Tasha Vulgara, che era al suo fianco da oltre 6. Èall’improvviso mentre si trovava all’estero, Claudio Gaetani mancherà tanto. Aveva solamente 46e una esistenza avvincente, carica di avventure, esperienze da vivere nel settore del, della televisione e dell’arte in generale. Non solo, Claudio Gaetani era anche presidente dell’Anpi della sua città, Civitanova Marche. La compagna era con lui in Inghilterra, a Londra, quando un malore l’ha sorpreso non lasciandogli scampo.nel, è...

