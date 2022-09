Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 settembre 2022)DELL’11 SETTEMBREORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI, LO STOP AI MEZZI PESANTI CHE, FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, NON POTRANNO CIRCOLARE AL DI FUORI DEI CENTRI ABITATI. ANDIAMO SULLA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE SONO RIPRESI I LAVORI, A CURA DI ASTRAL, PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI ACILIA SUD E DEL NUOVO FABBRICATO VIAGGIATORI A TOR DI VALLE. INOLTRE, ...