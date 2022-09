Verona | Cioffi | «Ai miei chiedo coraggio | poi vada come vada»

(Di domenica 11 settembre 2022) Prima di Lazio-, il tecnico dei gialloblù Gabrieleè stato intervistato: la sua analisi sulla sfida Ai microfoni di DAZN, Gabrieleha parlato prima di Lazio-. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblù. LE PAROLE– «L’equilibrio si rompe in fretta con la competizione, e deve esserci sempre. Squadra giovane? Devono vivere il momento e io metto in preventivo l’errore e non devono fermarsi lì ma andare avanti.alla squadra, poideve andare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Hien si presenta: "Il Verona e Cioffi mi faranno crescere" Gabriele Cioffi, tecnico del Verona, ha presentato la sfida a Dazn. Queste le sue parole: " Undici tipo Gli equilibri si rompono in fretta con un po' di competizione. Tanti ragazzi giovani Devono go ...A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Verona, Gabriele Cioffi, tecnico degli scaligeri, ha presentato la sfida a Dazn: "Undici tipo Gli equilibri si rompono in fretta con ...