Valentino Rossi | il battesimo della piccola Giulia | presente anche Cesare Cremonini

(Di domenica 11 settembre 2022) B attesimo in casa. 'Santo10.9.22' scrive il campione sotto il post dedicato alla figlia. Abitino panna con gonna in tullet, golfino chiaro: la tenerezza...

B attesimo in casa. 'Santo Battesimo 10.9.22' scrive il campione sotto il post dedicato alla figlia. Abitino panna con gonna in tullet, golfino chiaro: la tenerezza della piccola Giulia emerge già dalle ...Una vicenda paragonabile a quella che ha visto protagonista, più recentemente,. Giacomo, poi, ha espresso tutte le sue incertezze nei confronti della nuova generazione di piloti di ...Il pilota australiano della McLaren ha scelto di rievocare il casco del 'Dottore' al Mugello nel 2008, spiegando perché.La cerimonia si è svolta sabato 10 settembre, in un weekend di pausa dagli impegni motoristici. Tanti gli amici presenti, compreso Cesare Cremonini ...