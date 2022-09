US Open 2022: Casper Ruud e Carlos Alcaraz, da Miami a New York con l’obiettivo numero 1 (Di domenica 11 settembre 2022) Avevano già giocato l’uno contro l’altro in finale a Miami, nel secondo Masters 1000 dell’anno. Stavolta, per Casper Ruud e Carlos Alcaraz, la posta in palio è più alta: c’è di mezzo un doppio obiettivo. Entrambi, infatti, scenderanno in campo sull’Arthur Ashe Stadium con l’obiettivo di vincere il primo Slam in carriera e, di riflesso, si contenderanno quel numero 1 del ranking che non andrà più a Daniil Medvedev e, per forza di cose, nemmeno a Rafael Nadal. Il modo in cui i due potrebbero giungere alla vetta del ranking mondiale sarebbe diverso. Ruud, infatti, diventerebbe l’uomo capace del più ampio balzo in classifica per arrivarci, dal numero 7 appunto al numero 1. Differentemente, Alcaraz si ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Avevano già giocato l’uno contro l’altro in finale a, nel secondo Masters 1000 dell’anno. Stavolta, per, la posta in palio è più alta: c’è di mezzo un doppio obiettivo. Entrambi, infatti, scenderanno in campo sull’Arthur Ashe Stadium condi vincere il primo Slam in carriera e, di riflesso, si contenderanno quel1 del ranking che non andrà più a Daniil Medvedev e, per forza di cose, nemmeno a Rafael Nadal. Il modo in cui i due potrebbero giungere alla vetta del ranking mondiale sarebbe diverso., infatti, diventerebbe l’uomo capace del più ampio balzo in classifica per arrivarci, dal7 appunto al1. Differentemente,si ...

