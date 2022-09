Triathlon | World Cup Karlovy Vary 2022 | Michele Sarzilla 17° sulla distanza olimpica

ZerounoTv : World Triathlon Cup, 2° posto per Seregni in Repubblica Ceca - Italpress : World Triathlon Cup, 2° posto per Seregni in Repubblica Ceca - mondotriathlon : TRIrace 10 e 11 settembre 2022 – Adriatic Series San Mauro, Mondiali Universitari, World Cup, Super League Triathlo… - mondotriathlon : Highlights World Triathlon Cup Valencia, il Pozz c’è, ancora 7°! Prossima tappa Karlovy Vary, diretta e start list - sportface2016 : #Triathlon, Pozzatti chiude settimo nella World Cup di Valencia -

OA Sport

ROMA " Splendido secondo posto per Bianca Seregni nella prova diCup di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, migliorando il risultato del 2021, quando giunse al terzo posto. L'azzurra è stata protagonista di un'ottima gara, uscendo per prima dall'acqua ...Apple Watch Ultra has enough battery life for most users to complete a long - course, ... including depth gauges that are relied upon by recreational divers around the. 5 Utilizing a ... Triathlon, World Cup Karlovy Vary 2022: Bianca Seregni è seconda in Repubblica Ceca su distanza olimpica! After finishing ninth in 2020 and scoring the bronze a year ago, Sunday afternoon in the Czech hills saw Hungaryâs Csongor Lehmann finally find his g ...Tre giorni di entusiasmanti attività, ospiti e divertimento: concluso Italian Bike Festival al Misano World Circuit ...