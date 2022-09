The Beatles: nuova edizione per “Revolver” (Di domenica 11 settembre 2022) LONDRA – Il 28 ottobre, Revolver dei Beatles sarà pubblicato in tutto il mondo in edizione speciale da Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Le 14 tracce di Revolver sono state mixate in stereo e Dolby Atmos e portate a nuova vita grazie ad un meticoloso restauro sonoro del produttore Giles Martin e del sound engineer Sam Okell. Il mix mono originale dell’album è tratto dal suo master tape mono del 1966. Tutte le nuove versioni di Revolver contengono il nuovo mix stereo dell’album, proveniente direttamente dai master tape originali a quattro tracce. L’audio è riprodotto con una nitidezza straordinaria con l’aiuto dell’innovativa tecnologia di de-mixing sviluppata dal pluripremiato team del suono guidato da Emile de la Rey presso la WingNut Films Productions Ltd di Peter Jackson. Le versioni ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 settembre 2022) LONDRA – Il 28 ottobre,deisarà pubblicato in tutto il mondo inspeciale da Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Le 14 tracce disono state mixate in stereo e Dolby Atmos e portate avita grazie ad un meticoloso restauro sonoro del produttore Giles Martin e del sound engineer Sam Okell. Il mix mono originale dell’album è tratto dal suo master tape mono del 1966. Tutte le nuove versioni dicontengono il nuovo mix stereo dell’album, proveniente direttamente dai master tape originali a quattro tracce. L’audio è riprodotto con una nitidezza straordinaria con l’aiuto dell’innovativa tecnologia di de-mixing sviluppata dal pluripremiato team del suono guidato da Emile de la Rey presso la WingNut Films Productions Ltd di Peter Jackson. Le versioni ...

