Sindrome da rientro: il decalogo per recuperare l'energia (Di domenica 11 settembre 2022) Sindrome da rientro Ansia, insonnia, irritabilità e stanchezza: emozioni che molte persone sperimentano al ritorno a una normalità diversa da quella rilassante e spensierata delle vacanze. È la Sindrome da rientro, una condizione che – secondo le stime della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) – interessa fino al 45% della popolazione con una frequenza che nelle donne è da 2 a 3 volte maggiore rispetto agli uomini. La Sindrome da rientro ha in genere natura breve e transitoria e dura da un paio di giorni a una settimana. Attenzione a quei chiletti presi in estate Tuttavia, quei 2-3 chilogrammi di peso in più che in molti, tra cene e aperitivi sulla spiaggia, potrebbero aver preso durante le vacanze potrebbero però contribuire ad allungare la durata dei sintomi fino a qualche ...

