Pallamano | Serie A femminile 2022 | Brixen Südtirol e Jomi Salerno iniziano al meglio | sconfitta per Alì-Best Espresso Mestrino

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) Si è aperta ufficialmente nella giornata di ieri la stagione/23 diA per quanto riguarda la. Ac Life Style Erice,, Tushe Prato,, Cassano Magnago e Cellini Padovacon il piede giusto la lotta per lo scudetto imponendosi con una relativa semplicità nei rispettivi incontri. Iniziamo dal, squadra campione in carica che ha primeggiato Securfox Ferrara con il punteggio di 37-29. Affermazione mai messa in discussione da parte delle altoatesine, una situazione simile a quanto accaduto ache ha respinto per 33 a 22 le atlete del Casalgrande Padana. Ac Life Style Erice ha ...