MOVIOLA – Lecce-Monza, Colpani con il braccio: per Pairetto non è rigore, lo stadio insorge (Di domenica 11 settembre 2022) Episodio da MOVIOLA nel corso del secondo tempo di Lecce-Monza, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Via del Mare i padroni di casa vanno a caccia del gol del vantaggio e sugli sviluppi di un calcio di punizione si lamentano fortemente per un fallo di mano di Colpani chiedendo a gran voce il rigore. Rivedendo le immagini si nota come il braccio sia largo nonostante il giocatore del Monza provi a ritrarlo. Per Pairetto non c'è rigore, dal Var confermano la scelta del campo. Una decisione che farà molto discutere.

