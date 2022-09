Mercato della Vucciria, cenni storici e curiosità (Di domenica 11 settembre 2022) riassunti in breve.La Vucciria, dal francese “Boucherie”, è nato come il Mercato di “grascia” della foglia e della carne. Esso si estende da Piazza Caracciolo, Via dei Maccheronai e strade adiacenti. Essendo molto vicino al Mercato Ittico, negli ultimi decenni è conosciuto come luogo di vendita del pesce, da cui è nato il detto “I balati da Vucciria non asciucanu mai”, poiché il pesce veniva esposto su balate di marmo. Oggi il Mercato sta passando un periodo di decadenza, non è più lo stesso Soggetto degli anni di Guttuso. Si può arrivare alla Vucciria da via Roma e da Piazza San Domenico scendendo la “scinnuta di maccarrunara”, la strada dove si stendevano ad asciugare i maccheroni che producevano.In questo Mercato ... Leggi su vivendopalermo.news (Di domenica 11 settembre 2022) riassunti in breve.La, dal francese “Boucherie”, è nato come ildi “grascia”foglia ecarne. Esso si estende da Piazza Caracciolo, Via dei Maccheronai e strade adiacenti. Essendo molto vicino alIttico, negli ultimi deè conosciuto come luogo di vendita del pesce, da cui è nato il detto “I balati danon asciucanu mai”, poiché il pesce veniva esposto su balate di marmo. Oggi ilsta passando un periodo di decadenza, non è più lo stesso Soggetto degli anni di Guttuso. Si può arrivare allada via Roma e da Piazza San Domenico scendendo la “scinnuta di maccarrunara”, la strada dove si stendevano ad asciugare i maccheroni che producevano.In questo...

