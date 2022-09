La Salernitana sogna e ferma la Juve | allo Stadium succede di tutto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl’”Allianz” laviene acciuffata nel finale dallantus. Al 7? padroni di casa pericolosi con una conclusione di Miretti da ottima posizione bloccata in due tempi da Sepe. Al 18? granata in vantaggio: cross di Mazzocchi e tocco vincente di Candreva che porta in vantaggio i suoi. Al 43? ci prova Piatek dalla distanza, blocca Perin. Al 48? calcio di rigore per la: dal dischetto va Piatek che spiazza Perin e realizza lo 0-2 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 6? della ripresa arriva il gol dellantus: cross di Kostic e colpo di testa vincente di Bremer. Al 21? padroni di casa pericolosi con una conclusione di valhovic deviata in angolo da Sepe. Al 29?ntus pericolosa con una conclusione di Milik che termina ...