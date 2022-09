Juventus-Salernitana le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 11 settembre 2022) . Gara sulla carta agevole per Allegri contro la squadra di mister Nicola. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laospita lanella sesta giornata del campionato di Serie A. Allo ‘Stadium’ si cerca una vittoria convincente per entusiasmare i tifosi, non particolarmente soddisfatti del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

GiovaAlbanese : La #Juve “bellina', fino ad ora, lo è stata poco e niente. Anzi, non è mai riuscita a dare continuità a una prestaz… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Juventus 0-1* Salernitana *(Candreva 18') #SSFootball - forumJuventus : #JuveSalernitana, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con il tridente Kean, Vlahovic e Kostic in attacco. I… - renprep : ma la salernitana che sta facendo il culo alla Juventus mi sto - ztwx21 : RT @12toro12: #Bremer ha perfettamente preso il posto di #Deligt #SerieA #Juventus #Salernitana -

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su, posticipo domenicale della sesta giornata di Serie ADopo la sconfitta in Champions League contro il PSG e lo stentato pareggio per 1 - 1 in casa della Fiorentina, la...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Mazzocchi, Piatek, Candreva FLOP: Cuadrado, ...61' Doppio cambio per la Juve: dentro Fagioli e Alex Sandro, fuori Miretti e De Sciglio 54' Giallo per Piatek che commette fallo su Bonucci 50' GOL DELLA JUVE: terzo tempo ...59' Secondo intervento non perfetto in buona posizione per Miretti: nella prima occasione incespica sul dribling, nel secondo manca l'aggancio sul lancio da 40 metri di Bonucci 57' Il giropalla ora è ...