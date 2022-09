Juventus Salernitana 3-2 LIVE | Milik la ribalta

(Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi3-2 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve. 4? Piatek giù in area – Lancio di Mazzocchi, Bremer si lascia sorprendere dal movimento alle sue spalle di Piatek che entra in area e cade nel contatto col brasiliano. Marcenaro aspetta il check del Var che non dà rigore. 6? Tiro Miretti –ad un passo dal vantaggio. Miretti in dribbling salta due avversari e calcia rasoterra davanti a Sepe. Para il ...

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su, posticipo domenicale della sesta giornata di Serie ADopo la sconfitta in Champions League contro il PSG e lo stentato pareggio per 1 - 1 in casa della Fiorentina, la...h. 20.45 MARCENARO SCARPA - TRINCHIERI IV: SOZZA VAR: BANTI AVAR: MELI 67' - Occasione Juve: Kostic mette in mezzo, ma Vlahovic viene anticipato dalla retroguardia della ...94' GOL DELLA JUVE: MILIK SEGNA IL 3-2 SU CORNER! 93' Occasione Juve: tiro di Fagioli parato da Sepe! 92' Bonucci sbaglia il rigore ma segna sulla ribattuta! 91' Calcio ...93' FAGIOLI! Conclusione del giovane bianconero che sorprende Sepe, non preciso in angolo Sepe intuisce il rigore di Bonucci e respinge, ma il centrale bianconero trova la coordinazione per ribattere ...