GUIDA TV 11 SETTEMBRE 2022: LA FINALE ITALIA-POLONIA, HARRIET E NON È L'ARENA

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai 1 Canale 5
20.35 – Rai Sport Sport
21.00 – ITALIA-POLONIA Pallavolo
23.45 – Speciale Tg1 Attualità

20.40 – Paperissima Sprint Comico
21.45 – HARRIET (1°Tv) Film
00.20 – Tg5 Notiziario

Rai 2 ITALIA 1
20.30 – Tg2 Notiziario
21.00 – Tg2 Post Rubrica con Marco Sabene
21.50 – Bull (1°Tv) Serie Tv

20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv
21.15 – Acquaman Film
00.00 – Pressing Talk Show

Rai 3 Rete 4
20.30 – Sapiens: Un Solo Pianeta Doc
21.25 – Presadiretta Inchieste con Riccardo Iacona
23.30 – Tg3 Mondo Rubrica

20.30 – Controcorrente Talk Show
21.25 – Zona Bianca Talk Show con Giuseppe Brindisi
01.00 – United 93 Film

La7 Tv8
20.35 – In Onda Talk Show
21.15 – Non è L'Arena

