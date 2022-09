Georgette Polizzi, colpo di scena: c’entra suo marito, racconto shock (Di domenica 11 settembre 2022) L’ex protagonista di Temptation Island Georgette Polizzi è molto seguita sui social: proprio su Instagram, si è sfogata riguardo al marito. I social ormai sono diventati, a torto o a ragione, un luogo dove sempre più persone raccontano la parte migliore della propria vita. Ultimamente, però, si nota un’inversione di tendenza: a cominciare da molti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 11 settembre 2022) L’ex protagonista di Temptation Islandè molto seguita sui social: proprio su Instagram, si è sfogata riguardo al. I social ormai sono diventati, a torto o a ragione, un luogo dove sempre più persone raccontano la parte migliore della propria vita. Ultimamente, però, si nota un’inversione di tendenza: a cominciare da molti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitscienza : Georgette Polizzi parla delle difficoltà da neo mamma - infoitscienza : Georgette Polizzi e il duro sfogo dopo la nascita della figlia: 'A Davide Tresse dico, o ti dai una mossa o vado vi… - infoitscienza : Georgette Polizzi, sfogo sul marito: “Dormire in stanze separate è routine, o si dà una mossa o me ne vado” - infoitscienza : Georgette Polizzi e Davide Tresse: è crisi e scatta l'ultimatum/ 'Se non ti dai una mossa io me ne vado' - infoitscienza : Georgette Polizzi mamma, il lungo sfogo su Instagram: “Colpa della stanchezza” -