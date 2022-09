Furore nel finale | Juventus-Salernitana finisce in parità

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 settembre 2022) Gara folle e con moltonel. I campani chiudono sul doppio vantaggio nel primo tempo, ma nella ripresa i bianconeri trovano il pareggio. Allo scadere Milik segna, ma l’arbitro annulla. Punto importante per la, risultato negativo per i bianconeri. Quali sono le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri cambia modulo e torna al 4-3-3. Ancora Perin tra i pali e linea difensiva composta Cuadrado, Bremer, Bonucci e De Sciglio. Confermati Paredes e Miretti a centrocampo, chance dal primo minuto per McKennie. In avanti c’è Kean titolare assieme a Kostic e Vlahovic. Nicola conferma il 3-5-2. In porta c’è Sepe, con la difesa a tre che vede titolari Fazio, Daniliuc e Bronn. Per le corsie esterne ci sono Mazzocchi e Candreva. In mezzo al campo nessuna sorpresa, giocano Vilenha, Maggiore e Coulibaly. A sorpresa parte ...