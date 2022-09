Federico Tisi | la lotta come antidoto ai bulli da TikTok

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 11 settembre 2022) Fosse vivo, Jimmy Cannon spiegherebbesiamo passati nella rappresentazione del combattimento dalla spettacolarità di Muhammad Ali ai teatrinidi Conor McGregor. Anche se nessuno glielo chiedesse, fingerebbe di chiarirlo e gli crederemmo (Nobody Asked Me, But… era la sua straordinaria rubrica). Ma il combattimento non è solo dei supercampioni sotto i riflettori nei ring o nelle gabbie né sulle fioche materassine deitori. Neanche è solo quello che s’affronta per strada con violenza senza regole né s’esaurisce nel confronto fisico. Alla fin fine, scrive Antonio Franchini, il combattimento è “parte dell’esperienza umana che sicuramente ha aspetti oscuri e rimossi, ma proprio per questo meritevoli di essere indagati e approfonditi”. Quanto si è allenato, altrettanto ci ha riflettuto il ‘mestre’...