Elisabetta | Xi scrive a Carlo III | Rafforziamo amicizia

(Di domenica 11 settembre 2022) Pechino, 11 set. (Adnkronos/Xinhua) - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni al reIII per la sua ascesa al trono britannico, sottolineando che quest'anno ricorre il 50° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi a livello di ambasciatori. Il presidente cinese si è detto pronto a lavorare con reIII "per migliorare la comprensione reciproca e l'tra i popoli dei due Paesi, espandere gli scambi amichevoli e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, e rafforzare la comunicazione sulle questioni globali, in modo da portare benefici ai due Paesi e ai loro popoli e contribuire alla pace e allo sviluppo mondiale".

