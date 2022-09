Chiedilo a Zona Wrestling #628

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 11 settembre 2022) Buona domenica a tutti amici appassionati die benvenuti ad un’ennesima edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana: il. Seconda edizione di settembre, la numero 628 in totale, e prima edizione post Clash at the Castle e All Out, eventi che hanno dato verdetti e che lasceranno strascichi. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Ciao Giovanni, eccoti le mie domande. GiovY2JPitz: Ciao, bentornato. 1) Come mai nello scegliere la sede di Wrestlemania si è optato per lo stesso posto in edizioni molto ravvicinate? Ad esempio nel New Jersey sono andati nel 2013 e nel 2019, e addirittura a New Orleans nel 2014 e poi appena quattro anni dopo. 1) Perché ormai ...