Call of Duty Warzone Mobile, arriva il primo teaser trailer per il nuovo COD (Di domenica 11 settembre 2022) Call of Duty Warzon Mobile, il nuovo videogioco dello sparatutto più famoso di tutti i tempi, pensato appositamente per Mobile, era stato ufficialmente annunciato poche settimane fa. Call of Duty Warzone Mobile, 10/9/2022 – Computermagazine.itDa diverso tempo si vociferava di questo nuovo capitolo di COD, e di recente la software house Activision, acquistata da Microsoft per 70 miliardi di dollari, era uscita allo scoperto, confermando appunto l'esistenza del nuovo gioco, ufficializzandolo. Nelle scorse ore, però, si è spinta oltre, pubblicando il primo teaser trailer ufficiale del nuovo Call of Duty

