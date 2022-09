Cade in un burrone lungo ‘il sentiero degli dei’, intervento del SAS Campania (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nella serata di ieri per un pericolante precipitato lungo il sentiero degli dèi, in un tratto che da Bomerano arriva a Praiano. L’allarme è arrivato direttamente al CNSAS Campania che poi ha allertato il 118. Immediata la partenza dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania più vicini e dell’elicottero 118 di Napoli. Il sorvolo ha consentito di individuare il soggetto ma, per limiti di orario, l’elicottero ha solo potuto rilasciare l’elisoccorritore (calandolo con il verricello) che ha proseguito l’intervento con la squadra territoriale. Il pericolante è stato raggiunto tramite una calata in corda di circa 40 metri ed è stato messo in sicurezza. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il soccorso Alpino e Speleologico dellaè intervenuto nella serata di ieri per un pericolante precipitatoildèi, in un tratto che da Bomerano arriva a Praiano. L’allarme è arrivato direttamente al CNSASche poi ha allertato il 118. Immediata la partenza dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dellapiù vicini e dell’elicottero 118 di Napoli. Il sorvolo ha consentito di individuare il soggetto ma, per limiti di orario, l’elicottero ha solo potuto rilasciare l’elisoccorritore (calandolo con il verricello) che ha proseguito l’con la squadra territoriale. Il pericolante è stato raggiunto tramite una calata in corda di circa 40 metri ed è stato messo in sicurezza. ...

