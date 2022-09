Basket, Europei 2022: la Polonia supera l’Ucraina e accede ai quarti di finale (Di domenica 11 settembre 2022) La Polonia strappa il pass per i quarti di finale degli Europei 2022 di Basket. La squadra di Igor Milicic sconfigge l’Ucraina per 94-86 al termine di una partita ricca di emozioni e ora si giocherà un posto in semifinale con la Slovenia. In casa polacca ci sono da segnalare le ottime prove di A.J. Slaughter e Mateusz Ponitka, autori rispettivamente di 24 e 22 punti. Non bastano invece all’Ucraina i 15 punti di Vyacheslav Bobrov. UCRAINA-Polonia 86-94 (21-24, 24-18, 22-27, 19-25) L’inizio di partita è molto equilibrato: da una parte regalano spettacolo Ponitka e Balcerowski, dall’altra l’Ucraina risponde colpo su colpo fino al 14-14. A questo punto la Polonia prende leggermente il ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Lastrappa il pass per idideglidi. La squadra di Igor Milicic sconfiggeper 94-86 al termine di una partita ricca di emozioni e ora si giocherà un posto in semicon la Slovenia. In casa polacca ci sono da segnalare le ottime prove di A.J. Slaughter e Mateusz Ponitka, autori rispettivamente di 24 e 22 punti. Non bastano invece ali 15 punti di Vyacheslav Bobrov. UCRAINA-86-94 (21-24, 24-18, 22-27, 19-25) L’inizio di partita è molto equilibrato: da una parte regalano spettacolo Ponitka e Balcerowski, dall’altrarisponde colpo su colpo fino al 14-14. A questo punto laprende leggermente il ...

