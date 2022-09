Atletica, Larissa Iapichino vince in Liechtenstein: stagionale nel salto in lungo (Di domenica 11 settembre 2022) Il miglior salto dell’anno, nell’ultima gara della stagione nel lungo. Larissa Iapichino vince e firma in primato stagionale in Liechtenstein, in un evento nella piazza cittadina di Schaan: la ventenne azzurra atterra a 6,67 (+0.1) al secondo salto, alle Golden Fly Series, sulla pedana circondata dal calore di tanti appassionati. Per la portacolori delle Fiamme Gialle, in una gara dai tempi piuttosto lunghi (quasi tre ore) a causa dell’alternanza con i salti maschili e con l’asta, anche un 6,49 iniziale (0.0), un 6,21 al terzo (+1.3), un 6,43 al quarto (-0.3), poi la rinuncia al quinto, e un sesto salto abbozzato. Battute avversarie di tutto rispetto come Agate de Sousa (Sao Tome e Principe, 6,56), l’americana quarta ai Mondiali ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 11 settembre 2022) Il migliordell’anno, nell’ultima gara della stagione nele firma in primatoin, in un evento nella piazza cittadina di Schaan: la ventenne azzurra atterra a 6,67 (+0.1) al secondo, alle Golden Fly Series, sulla pedana circondata dal calore di tanti appassionati. Per la portacolori delle Fiamme Gialle, in una gara dai tempi piuttosto lunghi (quasi tre ore) a causa dell’alternanza con i salti maschili e con l’asta, anche un 6,49 iniziale (0.0), un 6,21 al terzo (+1.3), un 6,43 al quarto (-0.3), poi la rinuncia al quinto, e un sestoabbozzato. Battute avversarie di tutto rispetto come Agate de Sousa (Sao Tome e Principe, 6,56), l’americana quarta ai Mondiali ...

